Olay, Nilüfer ilçesi İzmir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla seyreden motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir kameraya saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

