Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada Süleyman Aktaş bacağından vurularak yaralandı. Olay sırasında bölgede bulunan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı bir kadın elinden yaralanırken, olay yerinden geçen bir çocuk da hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralanan Süleyman Aktaş, kendisini vuran kişinin kayınbiraderi olduğunu iddia ettiği Dursun B.O. olduğunu öne sürdü.



Öte yandan, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerine yönelik hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu B.B., T.G., D.B.O. ve B.A. isimli 4 şüpheli, olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.