

Atış Şirketler Grubu'nun perakende sektöründeki franchise markalarından biri olarak Bursa’ya kazandırılan Raşit Bağzıbağlı Bursa şubesi, Downtown Eğlence ce Yaşam Merkezi’nde moda sevenlere kapılarını açtı. Bağzıbağlı, 1957 yılından itibaren aileden gelen modacılık geleneğini yeniliklerle birleştirerek Bursalılarla buluşturduklarını söyledi.



Bursa'nın cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra markayı Bursa’ya taşıyan Atış Grup ailesi, Yenidünya Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Samet Yenidünya, Derviş Bağzıbağlı ve moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.



Törenin kurdelesi, modacı Raşit Bağzıbağlı, Derviş Bağzıbağlı ve Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Yenidünya Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Samet Yenidünya tarafından kesildi. Açılışta ayrıca davetlilere Bağzıbağlı’nın özel tasarımlarından oluşan mini bir defile de gerçekleştirildi.



“Kadını kadını gibi gösteren çizgiden vazgeçmeyiz”

Raşit Bağzıbağlı, açılışta yaptığı konuşmada, kaliteli kumaşlardan üretilen ve feminen çizgiler taşıyan tasarımlarla Bursa'daki kadınlara hitap ettiklerini belirtti. Özel dikim hizmeti sunduklarını ve moda adına abartılı kıyafetlerden uzak durarak, uzun vadeli kullanılabilecek değerli parçalar tasarladıklarını ifade etti. Bağzıbağlı, "Bizim önceliğimiz kaliteli kumaş. Kişiye özel dikim yapılan bir marka olarak biliniyoruz ama kadını kadın gibi gösteren daha feminen çizgiler vazgeçmediğimiz unsurlar. Bursa’daki kadınlarımız burada da bunu görecek. Kadını kadın gibi gösteren elbiseler yapıyorsunuz deniliyor. İnsanlar moda olsun diye saçma kıyafetler yapıyorlar. Biz marka olarak o çizgiye hiçbir zaman girmek istemedik. O yüzden alınan kıyafetler daha değerli ve uzun vadede kullanılıyor" dedi.



“Bursalı kadınların şıklığını biliyorum”

Konuklarıyla yakından ilgilenen Bağzıbağlı, markasının gelecek vizyonuna ilişkin bilgiler de verirken, Bursa'ya dair düşüncelerini de aktardı. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Raşit Bağzıbağlı, Bursa'yı çok sevdiğini vurguladı ve özel dikimler ile Bursa'ya hizmet verdiklerine işaret etti. "Atış Yapı ile bu çalışmamız çok güzel oldu. Bize teklif ettiklerinde hiç düşünmeden kabul ettik. Bursa’nın kadınları her zaman çok şık. Markamızla çok örtüştüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.



Açılış töreninde konuşan Atış Grup Yönetim Kurlu Üyesi Metin Atış ise, Downtown'ın Bursa'da ilk kez hizmet veren 30 markaya ev sahipliği yaptığını ve Raşit Bağzıbağlı gibi prestijli bir markayı Bursalılarla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atış Grup olarak perakende sektöründe çalışmalarını önemli markalarla kurdukları iş birlikleriyle devam ettiklerini anlatan Atış, “Daha önce Pathka mağazamızı açmıştık. Şimdi de Raşit Bağzıbağlı ile yeni mağazamızı açtık. Böyle bir markayı Bursalılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.