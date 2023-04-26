Türkiye’nin en köklü mobilya fuarı olan MODEF 48. kez sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor

İnegöl Mobilyasının en önemli organizasyonu MODEF fuarı 1-6 Mayıs tarihleri arasında kapılarını mobilya sektörüne açacak. Bu yıl 48. Kez düzenlenecek fuarda yine birbirinden güzel ürünler mobilya sektörüne trend rehberliği yapacak.

Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ “MODEF, İnegöl mobilya sanayisinin gelişimine yıllardır en çok katkıyı veren organizasyon. Yapıldığı günden bu yana şehrimize, ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden mobilya profesyonellerinin gelmesini sağlayan fuarımız bu yıl yine kapılarını aynı heyecanla açacak. Yeni ilave olan alanlarla toplam 18.000 m2 alanda 175 firmamız fuarda yerini alacak.” Dedi.

Fuarın İnegöl ihracatına olan katkısının da altını çizen Uğurdağ “Fuarımızda her zaman olduğu gibi yurt dışı alım heyeti programlarımız olacak. Bu kapsamda 40’ın üzerinde ülkeden 300’e yakın misafirimiz bizim kanalımızla gelecek. Bunun yanı sıra kendi imkanları ile gelen 1000’in üzerinden yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Amacımız bu ziyaretçilerden öncelikle katılımcılarımız sonra tüm kentimiz istifade edebilsin ve ihracatımıza katkı olsun.” Diye konuştu.

MODEF’in İnegöl için fuardan daha fazla anlamı olduğunu belirten başkan Uğurdağ “Fuarımızın sloganı Bir Fuardan fazlası. Gerçekten de MODEF İnegöl için bir fuardan fazlası. Yapıldığı günden bu yana sektörün gelişmesine verdiği faydanın yanı sıra kentimizin tanıtımına, ortaklık yapısı ve misyonu gereği kar amacı gütmeden çalışma şekline ve elde ettiği gelirle kentin pek çok sosyo kültürel aktivitesine verdiği desteklerle MODEF İnegöl için bir fuardan fazlasını ifade ediyor. Bu sebeple bu fuara tüm sanayicimizin sahip çıkması, katılımcılarımızın gerek stantları gerekse ürünleri ile tam hazırlanmış olarak fuarda yerlerini almalarını bekliyoruz.” Dedi.

FAHRETTİN ENİŞ

MODEF’in yeni bir yapılanmaya gittiğini belirten Yavuz Uğurdağ “Fuar şirketimiz açısından yeni bir yapılanmaya gittik. Kendimize yeni hedefler koyduk. İnşallah yakın zamanda kamuoyu ile bu hedeflerimizi ve planlarımızı paylaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.