İnegöl AVM kavşağından Belediye kavşağı istikametine seyir halinde olan sürücü Mustafa Bayhan yönetimindeki 16 PL 959 plakalı motosiklet, aynı yönden giderken bir anda manevra yapan Necmettin Güngör yönetimindeki bisiklete arkadan çarptı.

Çarpma ile birlikte devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Necla Güngör yaralandı. Hafif yaralı sürücü tedaviyi reddederken, yaralı eşi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.