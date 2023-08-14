Bursa'ya bağlı Orhangazi ilçesinede 8 Ağustos salı akşamı Göl yolu üzerinde seyir halindeyken alkollü bir şahsın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Musa Kömürcü(40) hayatını kaybetti. Kaza geçtiğimiz hafta salı günü saat 00.30 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan F.D.(45) idaresindeki 16 BOC 585 plakalı otomobil karşı yönden gelmekte olan Musa Kömürcü(40) idaresindeki 16 BCU 536 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Musa Kömürcü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ayşe Çengel(39) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Musa Kömürcü ile Ayşe Çengel’e ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Musa Kömürcü kurtarılamadı

Kaza sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Musa Kömürcü daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş ve burada yoğun bakıma alınmıştı. Bekar olan Musa Kömürcü yaklaşık 1 haftalık yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Musa Kömürcü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otomobil sürücüsü aranıyor

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü F.D. ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karışmıştı. F.D.’nin yakalanması polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



