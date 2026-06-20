Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Vedat S.(33) yönetimindeki 16 BIZ 639 plakalı otomobil ile Özdilek Köprülü kavşağında Bursa yoluna çıkış yapmakta olan Mohamad Altaha B.(34) yönetimindeki 16 BJL 646 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ