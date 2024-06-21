Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Göl Yolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Emrah Ç. (30) idaresindeki 16 BIV 065 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan ve metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Emrah Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA