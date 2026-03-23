Kaza geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Otomobil karayolundan geçen adama çarptı. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Davut Ç.(42) yönetimindeki 16 KPR 24 plakalı otomobil, karayoluna aniden çıkan Tanju Karabudak(52)'a çarparak 55 metre sürükledi.

Kaza sonucu yaya feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ölenin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.