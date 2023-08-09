Bursa'nın merkezinde, Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir evin zemin katındaki balkonunda asılı duran çamaşırlar hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletle seyir halinde olan iki şüpheli, balkonda kurutulan çamaşırları fark etti. Aniden durarak motosikletlerinden inen şahıslar, balkonun yanına giderek çamaşırları çalmaya başladı. Hatta yanlarında bulunan çift ayakkabıları da alarak kaçtılar.

Olayın detaylarına göre, çamaşırları gören hırsızlar hızla harekete geçti. Motosikletleriyle balkona yaklaşan şahıslar, çamaşırları birer birer toplayarak motosikletin sırt çantasına yerleştirdi. Bu sırada balkonda bulunan bir çift ayakkabıyı da çalarak cesaretlerini artırdılar. Tüm bu anlar, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.