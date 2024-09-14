Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Burhaniye mahallesi Şehit Erhan Yılmaz sokak üzerinde seyir halinde olan Hatice Ç. (45) yönetimindeki 2 FGP 962 plakalı otomobil ile Enes G. (25) yönetimindeki 16 AKL 328 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Elanur T. (25) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT