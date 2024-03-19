Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

MSB’den yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensupları tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralanan askerler hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanıldı.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilerek bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.