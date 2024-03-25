Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere verildi:

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.