Kırklareli’nde mera ıslah çalışmaları çerçevesinde gübreleme yapıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine Ovacık Köyünde mera alanları Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında gübreleme yapıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projede ot veriminin ve kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Proje kapsamında Ovacık köyü mera aralarına gübre uygulaması, üreticilerimiz, köy muhtarımız, İl ve ilçe Müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın, ilimizdeki mera alanlarına yapmış olduğu katkılar, üreticilerimize ve muhtarlarımıza anlatılmış olup; otlatma mevsimine uymanın gerekliliği ve aşırı otlatmadan kaçınılma konusu üreticilerimize hatırlatılarak, bu konularla ilgili katılım sağlanmasının ve birliktelik oluşturulmasının önemli olduğu ifade edilmiştir” dendi.