Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MSB'NİN PAYLAŞIMI: