Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik önemli bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. X hesabından yapılan açıklamaya göre, Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan teröristlere ait 20 hedef, düzenlenen hava harekatıyla başarıyla imha edildi.

Operasyonla ilgili olarak MSB, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, harekatın bölgedeki terör yapılanmalarına ağır bir darbe vurduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi, son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.