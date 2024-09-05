İnegöl Belediyesi’nin 2025-29 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışması eylül ayı meclisinde görüşüldü. Nisan ayından bu yana süren yoğun çalışmalar neticesinde şehrin tüm kesimlerini kapsayıcı çalıştaylar ve iş birlikleriyle hazırlanan 5 yıllık plan, oy çokluğu ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. 10 gündem maddesi ile bir ilave gündemin yer aldığı mecliste, İnegöl’e dair konular meclis üyeleri tarafından masaya yatırılarak karara bağlandı.

Meclis başlangıcında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban şöyle konuştu: “30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep birlikte kutladık. Önümüzde de 6 Eylül İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşu var. Ben öncelikle bu toprakları bize yurt eden ecdadımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Şükrü Naili Paşa ve sayamadığımız tüm isimsiz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu minvalde zaferden kurtuluşa mottosuyla hazırladığımız bir dizi programlarımız var. Buralara özellikle tüm meclis üyelerimizi ve ilçe halkımızı davet ediyorum. Sporsal ve kültür sanat anlamında pek çok program icra ediliyor”

İnegöl Belediyesi olarak heykel bölgesinde düzenleme çalışmalarına başlandığını ifade eden Taban, “Burası geçen dönem hayata geçirilen Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projemizin devamı niteliğinde bir alan. Tamamladığımızda meydan hüviyetiyle, geniş alanlarıyla güzel bir alana sahip olmuş olacağız. 29 Ekim tarihine kadar çalışmaları tamamlayıp Cumhuriyet Bayramı’nda burada törenlerimizi yapmak istiyoruz” dedi.

Tüm paydaşlara teşekkür

Açılış konuşması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 6’ncı maddesinde İnegöl Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı görüşüldü. Maddeye ilişkin konuşan Başkan Taban, “Önümüzdeki 5 yılı planladığımız, seçim öncesi, seçim sürecinde beyan verdiğimiz, sonrasında da yaptığımız çalışmalarla stratejik planı oluşturduğumuz gündem maddesi bence çok kıymetli. Buna destek ve katkı veren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Normal şartlarda biz geçen dönem de bu dönem de stratejik planımızı kendimiz yapmak istedik. Bizlere mentorluk eden Uludağ Üniversitemizle iş birliği içerisinde bu süreci işlettik. Bizim için her fikir kıymetli. Önemsiz fikir yok. Bugün de bu fikirler bir tasarı olarak elimizde” diye konuştu.

Başkan Taban’ın ardından parti grup sözcüleri stratejik plana dair değerlendirmelerini meclise sundu. Uzun görüşme ve istişareler sonucunda 2025-29 stratejik planı oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kabul ile birlikte İnegöl Belediyesi’nin stratejik planı uygulamaya girmiş oldu.

Gündemin 8’inci maddesinde ise Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon Kasabası ile İnegöl Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkisi kurması konusu görüşüldü. İki şehir arasında 2014 yılında imzalanan dostluk ve kültürel iş birliği anlaşması neticesinde, geliştirilen ilişkiler sonucunda kardeş şehir olunmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Bugüne kadar kültürel iş birliği sürdürülen iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, “Cenon ile bir kültür iş birliği ilişkimiz zaten vardı. Kardeş şehir ilişkisine geçilmeden bundan nasıl faydalanırız düşüncesiyle bu protokol yapılmıştı. Sonrasında bu belli bir olgunluğa erişti. Burada bir caddeye ve parka Cenon ismi verildi. Bizim en çok etkilendiğimiz noktalardan biri de orada yapılan ve başkaca ülkelerden de konukların yer aldığı organizasyonda göndere bayrağımızın çekilmesiydi, İstiklal Marşımızın okunmasıydı. Orada yaşayan vatandaşlarımız azınlıkta yaşıyor. Toplam 30 bin dolayında nüfus var. Hemen bitişiğinde Bordeaux şehri var. Nüfus olarak İnegöl’den büyük bir şehir. Nihayet itibariyle eğitim, kültür, ekonomik ve sosyal, çevresel projeler çerçevesinde buradan ekiplerimizin gönderilmesi, oradan ekiplerin gelmesiyle bu ilişkiler daha iyi noktaya taşınacaktır. Ben kardeş şehir ilişkisinin olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyorum” dedi.

Kardeş şehir ilişkisi kurulması konusu meclisin oy birliği ile kabul edildi.