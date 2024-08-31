Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarına devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, Mehmetçiğin teröristleri hendeklere gömmeye kararlı bir şekilde sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Açıklamanın devamında, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi. Bu açıklama, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.