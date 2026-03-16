Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da küresel para haftası gong töreninde açıklamalarda bulundu.

"HER HANENİN HARCAMA YAPISI FARKLI"

Karahan, temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek her hanenin harcama yapısının farklı olduğunu ifade etti. Bir öğrencinin harcamalarının çoğunlukla kira, ulaşım ve gıda kalemlerinden oluşabileceğini, başka bir ailenin ise eğitim ve sağlık giderlerinin öne çıkabileceğini söyledi. Bu nedenle enflasyonun bazı kişiler için daha yüksek, bazıları için daha düşük hissedilebileceğini, çünkü herkesin harcama sepetinin farklı olduğunu vurguladı.

"ENFLASYON TOPLUMLARIN REFAHINI DERİNDEN ETKİLER"

Enflasyonun sadece bir istatistik olmadığını vurgulayan Karahan, günlük hayatın bir parçası olduğunun altını çizdi. Karahan, "Enflasyon toplumların refahını çok derinden etkiler. Sağlıklı ekonomide kaynakların çoğu üretime, yatırıma yönelir. Yüksek enflasyon ortamında insanlar çoğu zaman yatırıma değil tasarruflarını korumaya odaklanır. Bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler." diye konuştu.

Genç yaşta edinilen finansal alışkanlıkların hayat boyu devam edeceğini söyleyen Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dijitalleşme, finansal sistemde büyük kolaylıklar sağladı. Birçok bankacılık işlemi saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu gelişmeler finansal erişimi artırdı ama bazı yeni riskleri de beraberinde getirdi. Çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Finansal nitelikte aldatma amaçlı yöntemler de dijital ortamda hızla yayılabiliyor. Finansal okuryazarlık artık bilgiye ulaşma becerisi ve doğru karar verme alışkanlığını da gerektiriyor."