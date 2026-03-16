Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de üretim ve tedarik süreçlerini yürüten şirketlerin yurt dışında satın aldığı yabancı markalara yönelik birimlerin kira giderleri ile bu markalara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

Bakanlık tarafından duyurulan düzenleme ile yalnızca finansal destek sağlanması değil, aynı zamanda Türk ihracatçılarının uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni uygulama kapsamında şirketlerin hâlihazırda tedarikçisi oldukları müşterilerin markalarını satın alarak ileri entegrasyon sağlamaları teşvik edilecek. Böylece uluslararası markaların Türkiye’nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin önü açılacak.

Açıklamada, söz konusu stratejik adımın Türk firmalarının yabancı markaları satın alarak oluşturdukları satış ve dağıtım ağlarını “Made in Türkiye” ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmesini teşvik edeceği vurgulandı. Bu çerçevede satın alınan markalara ait yurt dışı birimlerin kira giderleri ile markanın küresel bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenecek.