Kaza, İzmir Yolu Caddesi üzerinde Bursa merkez istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 TS 692 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Çelik, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Taklalar atan araçta sürücü Furkan Çelik ile birlikte bulunan iki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.