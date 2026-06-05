MSB, resmi sosyal medya hesabından bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülere hatırlatmada bulunuldu. Açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceği bildirildi.

Açıklamada, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 30 Haziran tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önem arz ettiği ifade edildi.