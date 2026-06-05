Türkiye’de ekonomik sıkıntı yaşayan tekstil firmalarının sayısı her geçen gün artarken, sektörün köklü isimlerinden biri daha mali darboğazı aşamadı. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan büyük üretim tesisiyle faaliyet gösteren Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. Şirket ile ortakları Mesut Güzeldağ ve Selçuk Güzeldağ hakkında görülen konkordato davasında mahkeme, kesin mühlet taleplerini reddetti. Kararla birlikte firmanın iflas tasfiye süreci resmen başlamış oldu.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ, İFLAS KARARI VERİLDİ

Bursa’daki ilgili ticaret mahkemesinde görülen dosya kapsamında, borçlu şirket ile ortaklarının konkordato başvuruları İİK’nın 292 ve 308. maddeleri doğrultusunda ayrı ayrı reddedildi.

Mahkeme tarafından alınan kararın detayları şu şekilde açıklandı:

Tedbirler kaldırıldı, şirket hakkında 06/03/2026 tarihinde verilen geçici mühlet kararı ve tüm koruma tedbirleri kaldırıldı. komiserler kurulunun görevi sona erdirildi.

BORCA BATIKLIK TESPİTİ

Güzeldağ Tekstil’in borca batık durumda olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkeme, 03/06/2026 günü saat 13.50 itibarıyla şirketin resmen iflasına karar verdi. İflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüyle yapılmasına hükmedilirken, kararın gecikmeden Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verildi.

Kökenleri 1960'lı yıllarda manifaturacılıkla başlayan Güzeldağ Tekstil; kumaş, boya, baskı ve apre alanlarında sektörün en deneyimli firmaları arasında yer alıyordu.

14 BİN METREKARELİK TESİS VE 150 ÇALIŞAN

Gelecek nesillere miras bırakma misyonuyla hareket eden ve iç pazarın yanı sıra uluslararası arenada da tanınan firma, 1996 yılında Bursa Yenice OSB’de 14.000 metrekare kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kurmuştu. Son yıllarda yapılan ciddi yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çeken marka, 150 personeliyle küresel trendleri yakından takip eden şık ve dayanıklı ürünler sunuyordu. Ancak küresel ve yerel pazarda yaşanan ekonomik daralma, yarım asırlık tekstil üreticisinin faaliyetlerini sürdürmesine engel oldu.