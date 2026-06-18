Misafirlerin oda içerisinden yaptığı tercihler, kapı önündeki dijital panele anlık olarak yansırken, kat hizmetleri ekipleri de oda durumunu ışıklı göstergeler üzerinden takip edebiliyor. Sistem, hem misafir mahremiyetini artırıyor hem de otel operasyonlarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor.

Kablo çekimi ve duvar kırımı tarih oluyor

Kablosuz yapısıyla öne çıkan sistem, kurulum aşamasında kablo çekimi, duvar kırımı, boya ve kapsamlı tadilat ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece oteller mevcut yapılarını bozmadan dijital DND sistemine geçiş yapabiliyor.

Özellikle faaliyetini sürdüren otellerde, kurulum sırasında oluşabilecek işçilik ve oda kapatma maliyetlerinin azaltılması işletmelere önemli avantaj sağlıyor. Sistem, kısa sürede ve temiz bir şekilde monte edilerek hizmete alınabiliyor.

Misafir mahremiyeti ön planda

Oda içindeki panel üzerinden "Rahatsız etmeyin" seçeneğini aktif eden misafirlerin tercihleri kapı önündeki dış üniteye yansıyor. Bu durumda zil sistemi de kontrol edilerek gereksiz rahatsızlıkların önüne geçiliyor.

Misafirin "Odamı temizleyin" talebi oluşturması halinde ise bildirim doğrudan dış panelde görüntüleniyor. Böylece kat görevlileri oda durumunu hızlı ve doğru şekilde takip edebiliyor.

Yerli çözüm olarak geliştirildi

Telcom tarafından yapılan açıklamada, kablosuz DND otel doorbell panelinin Türkiye’de bu alanda geliştirilen ilk ve tek yerli çözüm olduğu belirtildi.

Sistemin mevcut kartlı kapı kilitleri ve enerji kontrol üniteleriyle entegre çalışabildiği, bu sayede otellerin mevcut altyapılarını değiştirmeden teknolojik dönüşüm gerçekleştirebildiği ifade edildi.

Kağıt kartlara dijital alternatif

Otel kapılarında uzun yıllardır kullanılan basılı "Rahatsız etmeyin" kartlarının yerine dijital bildirim sistemi sunan çözüm, kağıt tüketiminin azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Dış ünitede oda numarası ve otel logosunun yer alabilmesi ise koridorlarda daha modern ve kurumsal bir görünüm oluşturuyor.

Oteller için maliyet ve zaman avantajı

Telcom Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yücel, geliştirdikleri sistemin oteller için önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Yücel, "Klasik sistemlerde kablo çekimi, duvar kırımı, tadilat ve işçilik maliyetleri işletmeler için ciddi bir yük oluşturabiliyor. Kablosuz DND panelimiz sayesinde oteller mevcut yapılarını bozmadan, odalarını uzun süre kullanıma kapatmadan ve ek tadilat maliyetine girmeden dijital sisteme geçebiliyor. Misafir mahremiyetini, operasyonel verimliliği ve kullanım kolaylığını aynı sistemde buluşturduk" dedi.

Yücel, yerli Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen sistemin özellikle yenileme çalışması planlayan oteller için pratik ve sürdürülebilir bir alternatif sunduğunu da sözlerine ekledi.