Mudanya Belediyesi’nin kaçak yapıyla mücadelesinde en etkin dönemini yaşadı. 5 yılda 40 kaçak yapı yıkılırken, 30’a yakın kaçak yapının yıkımı da listeye alındı.

Mudanya Belediyesi, 2019-2024 dönemi kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılarla ile mücadelede en etkin dönemin yaşadı. Söz konusu dönemde Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu’na muhalefet ve imar kirliğine sebep olduğu tespit edilen Mesudiye, Eğerce ve Söğütpınar’da ruhsatsız 25 evin, Çekrice ve Balabancık’ta 15 ruhsatsız atölye, işyeri ve fabrikanın yıkımını gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi sağlıklı ve güvenli yapılaşma oluşturmak ve kaçak yapı ile mücadele çerçevesinde yine Çekrice ve Balancık mahallesi bölgelerinde 30’a yakın kaçak yapıyı yıkım listesine aldı.