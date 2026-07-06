MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLANEN TEBLİGAT DUYURUSU



İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi, İdmanyeri Sokak, No: 2 adresinde, tapuda 1242 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde kayıtlı bulunan yapıda, ruhsat eki statik projesinde mevcut olan P32 ve S38 numaralı kolonların yerinde imal edilmediğinin tespit edilmesi üzerine, söz konusu yapının can ve mal güvenliği açısından riskli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır.



Bu kapsamda, 6306 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi ve Uygulama Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu taşınmazda bulunan yapının malikleri veya kanuni temsilcilerince, Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlara başvuru yapılarak riskli yapı tespitinin yaptırılması gerekmektedir.



Yapı maliklerinden, Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı, 43405172040 T.C. Kimlik numaralı MEMNUNE YILMAZ'a, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi kapsamında T.C. Essen Başkonsolosluğu aracılığıyla tebligat girişiminde bulunulmuş; ancak Başkonsolosluğun 11.08.2025 tarihli ve E-2025-91363862-40432667 sayılı cevabi yazısında, söz konusu tebligatın idari nitelikte olduğu ve ülkemiz ile Almanya arasında idari tebligatlara ilişkin bir anlaşma/sözleşme bulunmadığından tebligatın diplomatik yoldan yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiş; evrakın ikişer adet Almanca tercümesiyle birlikte doğrudan T.C. Berlin Büyükelçiliğine iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.



Bu doğrultuda, 20.05.2025 tarihli ve E-49353537-010.05-145920 sayılı yazımız, Almanca tercümesiyle birlikte 27.02.2026 tarihli ve E-49353537-000-179115 sayılı yazımız ekinde T.C. Berlin Büyükelçiliğine iletilmiş; tebligatın ilgilisine yapılarak akıbeti hakkında tarafımıza bilgi verilmesi talep edilmiştir. 08.05.2026 tarihli ve E-49353537-000-188304 sayılı yazımızla hatırlatma yapılmış olmasına karşın, bugüne kadar tebligatın akıbetine ilişkin herhangi bir geri bildirimde bulunulmamıştır. Muhatabın MERNİS kayıtlarında yer alan adresinin tebligata elverişsiz biçimde "Herne 2 / Almanya Federal Cumhuriyeti" şeklinde kayıtlı bulunması ve tüm diplomatik kanalların sonuçsuz kalması nedeniyle tebligatın hukuken geçerli biçimde yapıldığı belgelenememektedir. Bu sebeple tebligatın, Başkanlık Makamının 24.06.2026 - Z-49353537-020-193290 tarih ve sayılı olurlarıyla, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21'inci ve 28'inci maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 49'uncu maddesi hükümleri uyarınca ilanen yapılmasına karar verilmiştir.



Bu çerçevede, adı geçen malikin, işbu ilanın tebliğ tarihi itibarıyla 60 (altmış) gün içinde, 6306 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda riskli yapı tespitinin kat maliklerince Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşa yaptırılması gerekmektedir. Aksi hâlde tespitin Mudanya Belediyesi tarafından resen yaptırılacağı ve masrafların maliklerin hisseleri oranında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği hususu Memnune YILMAZ'ın bilgisine sunulmaktadır.



İşbu ilan, Mudanya Belediyesi ilan panosunda, Belediyemizin resmî internet sitesinde, yerel bir gazetede 1 (bir) gün, yerel bir internet haber sitesinde 1 (bir) gün süreyle ilan edilmek suretiyle yapılacaktır. Tebliğ tarihi, ilan süresinin bitiminde gerçekleşmiş sayılacak olup, 60 günlük süre bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.