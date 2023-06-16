KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR

MUDANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



770 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyner mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/609773

1-İdarenin a) Adı : MUDANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Şükrüçavuş Mah. Mustafakemal Paşa Cd. 5 16940 MUDANYA/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2244448922 - 2245441654 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 770 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyner b) Niteliği, türü ve miktarı : 400 Adet 770 LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MUDANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN 20 GÜN SONRA İLK 100 ADETLİK TESLİMAT YAPILACAKTIR. GERİYE KALAN KISIM İLK TESLİMATTAN SONRA 30 GÜN İÇİNDE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.07.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BELEDİYE HİZMET BİNASI 1. KAT TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TS EN 12532 STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNU GÖSTERİR BELGE TS EN 840-2 VEYA TS EN 840-3 STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNU GÖSTERİR BELGE TS EN ISO 1461 STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNU GÖSTERİR BELGE

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.