İMO İnegöl Temsilciliği ile İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, proje henüz onay aşamasına gelmeden teknik detayları ve uygulanabilecek dönüşüm modellerini masaya yatırdı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İnegöl Temsilciliği ile İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Alanyurt bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesine ilişkin istişare toplantısında bir araya geldi.

Projenin henüz resmi onay ve kabul süreçleri tamamlanmadan gerçekleştirilen toplantıda, Alanyurt’un geleceğini şekillendirecek teknik öneriler, planlama süreci ve uygulanabilecek kentsel dönüşüm modelleri değerlendirildi.

“PLANLAMA AŞAMASINDAKİ KATKI ÇOK KIYMETLİ”

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İMO İnegöl Temsilcisi Semih Ulusoy, projenin henüz planlama aşamasında olmasının önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ulusoy, İMO İnegöl Temsilciliği olarak sürecin yalnızca uygulama aşamasında değil, projenin planlanması ve dönüşüm modelinin oluşturulması noktasında da aktif rol almak istediklerini ifade etti.

“Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi’nin henüz onay aşamasında olmaması, bugün ortaya koyacağımız teknik fikir ve önerileri son derece kıymetli kılmaktadır. İMO İnegöl Temsilciliği olarak hem planlama safhasında hem de uygulanacak dönüşüm modelinin kurgulanmasında projenin mutfağında yer almayı, kentimizin geleceği adına bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.



“6 ŞUBAT BİZE ACI BİR GERÇEĞİ HATIRLATTI”

6 Şubat depremlerinin güvenli ve dirençli şehirler oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Ulusoy, kentsel dönüşüm süreçlerinde inşaat mühendislerinin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Ulusoy, “Kentsel dönüşüm gerçekleştiğinde de geciktiğinde de sonuçlarından doğrudan ve en derin şekilde etkilenen meslek grubu bizleriz. Dönüşümün zamanında yapılmadığı durumlarda yaşanan acı tecrübelere sahadaki meslektaşlarımızla birlikte şahit olduk. Dönüşüm kararı alındığında ise sürecin ilk harcından anahtar teslimine kadar üstlendiğimiz teknik ve vicdani sorumluluk oldukça yüksektir” ifadelerini kullandı.



BELEDİYE VE İMO’DAN ORTAK AKIL VURGUSU

Güvenli ve dirençli bir İnegöl oluşturulması için belediye ve meslek odalarının iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Ulusoy, toplantının Alanyurt’un geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Ulusoy, projeye katkı sunan İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Murat Bey, müdürlük personeli Merve Hanım ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Toplantı, Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin teknik detayların aktarıldığı sunumun ardından karşılıklı görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.