İnegöl’ün spor alanında önemli başarılara imza atan gençlere sahip olduğunu belirten Balakuş, salon sporlarında faaliyet gösteren branşların birer birer kapatılmasının ve gençlerin sporla buluşmasını sağlayan imkânların daraltılmasının ciddi endişe oluşturduğunu söyledi.

Balakuş açıklamasında, “Kentimizin başarılarıyla gurur duyduğu İnegöllü gençlerimizin yetiştiği salon sporları branşlarının birer birer kapatılması, altyapı çalışmalarının geçmiş dönemlerdeki seviyesinden uzaklaşması ve gençlerimizin sporla buluşmasını sağlayan imkânların giderek daraltılması hepimizi ciddi anlamda tedirgin etmektedir” ifadelerini kullandı.

“GEREKÇELER AÇIKLANMALI”

Gençleri sporla buluşturmanın, yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamanın ve İnegöl’ün spor geleceğine yatırım yapmanın kamu kurumlarının temel sorumlulukları arasında olduğunu vurgulayan Balakuş, yaşanan değişikliklerin gerekçelerinin kamuoyuna yeterince açıklanmadığını savundu. Balakuş, İnegöl Belediyesi Spor Müdürü Göksoy Doğan’a şu soruları yöneltti:

“İnegöl’ün spor altyapısında yaşanan bu gerilemenin gerekçesi nedir? Salon sporları branşları neden birer birer gözden çıkarılmaktadır? Gençlerimizin sporla buluşmasının önüne hangi gerekçeyle engeller konulmaktadır?”

Bu soruların ve gençlerin geleceğini doğrudan ilgilendiren uygulamaların kamuoyuna açık, şeffaf ve tatmin edici şekilde açıklanmasını isteyen Balakuş, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

“ALPER TABAN’IN HASSASİYETİNDEN ŞÜPHEM YOK”

Açıklamasında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da ayrı bir parantez açan Balakuş, Taban’ın çocukların ve gençlerin spor yapması konusundaki hassasiyetine bizzat şahit olduğunu söyledi. Balakuş, “Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’ın çocuklarımızın ve gençlerin spor yapması konusundaki hassasiyetlerine mesai arkadaşlarından biri olarak şahit olmaktayım. Samimiyetlerinden de asla şüphem yoktur” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı ve İnegöl Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu Meclis Üyesi olarak konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Balakuş, gençlerin spor yapma hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Balakuş açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“İnegöl’ün gençlerinin sporla gelişme, yeteneklerini ortaya çıkarma ve başarıya ulaşma hakkını hiç kimsenin elinden almaya gücü yetmeyecektir. Gençlerimizin geleceğine sahip çıkmaya, İnegöl’ün spor değerlerini korumaya ve doğru olmayan uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğiz.”