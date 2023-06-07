Mudanya Belediyesi, MUDBEL A.Ş üzerinden çeşitli branşlarda 150 personel alımı yapacağını duyururken, ilana 2 binin üzerinde başvuru geldi.

Mudanya Belediyesi MUDBEL A.Ş.’ye işçi alımı ilanı yayımlarken, başvurular tamamlandı. Temizlik personeli, bahçıvan, inşaat, veterinerlik, büro oto yıkama ve bakım işçisi, kaynak ustası, mekanik tesisat ustası, ekskavatör ve kepçe operatörü, şoför, kurye, teknik personel, arşiv görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, ziraat mühendisi, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, kurs eğitmeni, harita teknisyeni, harita mühendisi, inşaat mühendisi, ziraat mühendisi, iç mimar, mimar, peyzaj mimarı ve geri dönüşüm personeli olmak üzere 150 işçi alımı yapılacağı duyurulurken, ilana 3 günde 2 binin üzerinde başvuru geldi.

Türkiye’de işsizliğin artık kronik bir sorun olduğunu ve giderek genç tabana doğru yayıldığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Ülkemizin geldiği nokta ne yazık ki bu. Ekonomi politikalarının vurduğu en önemli kesimlerden birisi ne yazık ki gençlerimiz. Bunların büyük bir kısmını üniversite mezunu gençlerimiz oluşturuyor. Mudanya Belediyesi olarak 9 yılda hayata geçirdiğimiz projelerimizi hizmete açtıkça ilçemizde özellikle genç nüfusa iş olanağı sağlıyor, liyakate önem veriyor, istihdam oluşturuyoruz. Tüm çabamız, gençleri işsiz kalmayan bir ilçe olarak anılmak. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Biz, Mudanya’da yoksulluğu ve işsizliği sıfırlamak istiyoruz. Daha nice yıllar Mudanyalı hemşehrilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.