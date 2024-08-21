Bursa'da Mudanya Kaymakamlığı, tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan Tiny House tipi 100’ü aşkın evlerle ilgili yıkım kararlarını uygulamaya başladı.BURSA (İGFA) - Pandemiyle birlikte hayatımıza giren ve son yıllarda ormanlık alanda ve deniz kenarlarında yaygınlaşan Tiny House’larla ilgili Bursa’nın Mudanya ilçesinde düğmeye basıldı.

Mudanya Kaymakamlığı, kırsal mahallelerden Akköy’de tarımsal amaçlı kullanılan arazilere konuşlanan ve toprak koruma projelerine uymayan 100’ü aşkın evle ilgili yapılan kontroller sonrasında tebligat gönderdi. Uyarılara rağmen harekete geçilmemesi üzerine yapıların yıkımına karar verildi.

Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlatılan yıkıma jandarma ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Bazı yapı sahipleri yıkıma gelen ekiplerle direnirken, yetkililer 3 günlük süre tanıdı.

Yetkililer, toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi haline Valilik tarafından bin liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulandığını ve azami iki ay süre verildiğini kaydetti. Tarım arazisinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenler hakkında da Türk Ceza Kanunu’na göre 1 ile 3yıl arasında hapis cezası ile 100 günden bin güne kadar da adli para cezası, tüzel kişi hakkında da 50 bin lira ile 250 bin lirasına kadar idari para cezası verildiği hatırlatıldı.