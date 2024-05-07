’Mesleğim, Geleceğim’ projesi çerçevesinde Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edile ’Kariyer Günleri’ 9 Mayıs tarihine kadar öğrencileri ağırlayacak.

Mudanya Spor Salonunda çeşitli üniversitelerin temsilcilerinin oluşturduğu stantlarda mesleki bilgiler verilerek bilgilendirmelerde bulundurulurken, 3 gün sürecek kariyer günlerinin açılışında konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Mudanya’mızda öğrencilerimiz, kariyerlerinde çalışma hayatında başarılı olabilmeleri için tüm meslekleri tanıtıyoruz. Doktorluktan, psikologluktan, makine Mühendisliğine, Asker emniyet ve diğer tüm birimlerimizde, inşaat mühendislerimize ve diğer tüm birimlerle genç kardeşlerimizin başarılı olabilmeleri için, çalışma hayatlarında hata yapmamaları, kariyerlerine bir an önce yön vermeleri için kariyer günleri oluşturduk" dedi.

Kaymakam Terzi ve öğrenciler tanıtım satanlarını gezerek görevlilerden bilgi aldı.