Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mütareke Meydanı’nda bir araya gelen Mudanyalılar önce çevre temizliği yaptı, daha sonra düzenlenen panelde çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgilendi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çevre Kirliliği Nedir ve Nasıl Önlenir?” panel öncesi katılımcılar Mütareke Meydanı’nda çevre temizliği yaptılar.

Mütareke Meydanı’na yerlere atılan çöpleri temizleyen gönüllüler daha sonra MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen söyleşiye katıldılar.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen ve Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Bilger’in konuştuğu söyleşide çevre kirliliği ve bireysel olarak neler yapılabileceği konuları ele alındı.

Çevre temizliği konusunda kadınların ve gençlerin hassasiyetine vurgu yapan Başkan Dalgıç, gençlerin çevre konusunda daha fazla söz sahibi olmasının ve toplumsal projelerde aktif rol almasının önemine değindi. Gençlerden umutlu olduğunu söyleyen Başkan Dalgıç, "Onlar bizim geleceğimiz. Türk insanı öncelikle temel ihtiyaçlarına odaklandığı için bu tür konuları ikinci plana atıyor. Bir tehlike söz konusu olmadan kimse duyarlı olmuyor maalesef. Ortak çıkarlarımız için bireysel davranış biçimlerimizi değiştirmeliyiz" diye konuştu.

EĞİTİM VE YAPTIRIM ŞART

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip ise, çevre kirliliğinin önlenmesinde eğitimin önemine dikkat çekerek, “2022 yılında 103 milyon ton atık bertaraf edildi. Bu atıkları biz insanlar yaratıyoruz. Pet şişeler, poşetler ve diğer atıklar başka bir yerden gelmiyor; insanlar bunları atıyor. Temizlik için daha aktif olmalıyız. Kirletmemeliyiz ve kirletenleri uyarmalıyız.” dedi. Prof. Karip, toplumun her kesimine düşen sorumlulukların bulunduğunu ve bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, halk arasında yaygın olarak “su zengini” olduğumuz yönündeki algının doğru olmadığını belirterek, “Ülkemiz su fakiri bir ülkedir. Doğayı ve çevreyi kirlettiğimiz için doğa kendi döngüsünü sağlayamıyor. Kirlenen hava nedeniyle yağmur az yağıyor ve bu da su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor” uyarısında bulundu. Şen, bu durumu önlemek için bütün bireylerin çevresel konulara daha duyarlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, katılımcıların çevre sorunlarına daha duyarlı olmalarını ve toplumsal bilinç oluşturma çabalarını desteklemeyi hedefliyor.