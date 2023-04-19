Müftü İsmail Hatipoğlu’nun atama kararı iptal edildi. Hatipoğlu 24 Nisan’da tekrar göreve başlayacak.

İnegöl’de siyasetin devreye girmesiyle gönderildiği öne sürülen İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu’nun yerine Zonguldak İli Kozlu İlçe Müftüsü Şevket Bulut atanmıştı.

Kararın hukuksuz olduğunu belirten Müftü İsmail Hatipoğlu, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin aldığı karar sonra İsmail Hatipoğlu için alınan atama kararı iptal edildi.

İptal kararı sonrası müftü İsmail Hatipoğlu tekrar İnegöl Müftülüğü görevine iade edildi. Hatipoğlu’nun ayın 24’ünde göreve başlayacağı öğrenildi.

FAHRETTİN ENİŞ