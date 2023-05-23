Müftülere nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, resmi nikah kıymaya yetişemiyor.

Uygun ve elverişli olan müftülük salonu nikah kıydırmak isteyen gençlerin ve ailelerin tercih sebebi oluyor. Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, İkranur Güler ve Muzaffer Civan çiftinin nikahını kıydı ve resmi evlilik cüzdanını da çifte takdim etti.

Düzenlenen nikah töreninin ardından çiftlere iki cihan saadeti dileyen Özler, resmi nikah töreninde müftülerin de nikah kıymasına imkan sağlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından resmi nikah kıymaya devam ettiklerini ve bundan sonra da vatandaşları resmi nikah kıymaya teşvik edeceklerini söyledi.