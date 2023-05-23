Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2. test atışı Rize-Artvin Havalimanı'ndan başarıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Rize-Artvin Havalimanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ‘Kısa Menzilli Balistik Füze’ (SRBM) sisteminin ikinci test atışı yine bu bölgeden gerçekleştirildi.

Tayfun'un ilk olarak 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda test atışı yapılmıştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından test atışına ilişkin paylaşımında, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1660896705368281088

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.