30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ın kaybolmasıyla suçlanan baba Seyfi Birbir, tutarsız ifadeler ve çelişkili açıklamalarıyla şüpheleri üzerine çekmişti. İlk olarak "Çocuğu evlatlık verdim" diyen Seyfi, daha sonra "İzmit Fuarı'na bıraktım" şeklinde ifade vermişti. Günlerce fuar alanında tanık aransa da kimseye ulaşılamamıştı. Çıkmaza giren Seyfi, "15 yıldır oğlumla görüşüyorum, programa getireceğim" dedikten sonra kendine zarar vermişti.

Taburcu edilen Seyfi Birbir, Sakarya’daki evine döndükten sonra ikinci kez intihar girişiminde bulundu. Kurtbeyler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ceviz ağacına asılı halde bulunan Birbir’in, oğlunu bakkala gönderdikten sonra hayatına son verdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, Birbir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.