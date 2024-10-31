Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere son üç aydaulaşım desteği ile birlikte 47 Milyon 504 bin 413 TLdestek sağladı.MUĞLA (İGFA) - Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart, beslenme yardımı, kırtasiye yardımı, emeklilere nakdi yardım, sağlık giderleri yardımı, okul kıyafeti yardımı ve afet yardımı gibi çeşitli aynî ve nakdî yardımlarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi son üç ayda 7 Milyon 312 Bin TL sosyal destek sağlayarak vatandaşların ekonomilerine katkı sağladı. Ayrıca çocuklar için gündüz bakımevleri, yaşlılar için 100 Yaş Evleri, engelliler için kısa mola ve çeşitli atölye hizmetleri de sunulmaya devam ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin son üç ayda yaptığı sosyal yardımlar, toplam 47 Milyon 504 bin 413 TL’ye ulaştı.

Buna göre yardımların dağılım ise şöyle:

• 3 Milyon 71 bin 250 TL Halk kart yardımı,

• 2 Milyon 644 Bin TL emeklilere nakdi yardım,

• 322 bin 800 TL kırtasiye yardımı,

• 380 Bin TL beslenme yardımı,

• 121 Bin 578 TL sağlık giderleri yardımı,

• 400 Bin TL afet yangın yardımı,

• 182 Bin 690 TL emsal yardım,

• 127 Bin 159 TL okul kıyafeti yardımı,

• 62 Bin 750 TL nakdi gıda yardımı sağlandı. Ayrıca 23 aileye de aynî yardım desteği verildi.

• 40 Milyon 470 Bin 186 TL Ulaşım Desteği

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi, son üç ayda Muğla ili genelinde toplu taşıma desteğini genişleterek önemli bir sosyal yardım gerçekleştirdi.

Belediye, MUTTAŞ (Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Anonim Şirketi) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) ortaklığında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlar ve öğretmenler için toplamda 40 Milyon 470 Bin 186 TL değerinde ulaşım desteği sağladı.

Belediyenin başlattığı bu uygulama, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanarak yaşlı vatandaşların ve öğretmenlerin şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle Muğla genelinde artan toplu taşıma talebine yönelik yapılan bu destek ile sosyal yardım ve hizmetleri geliştirme hedefleniyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yardımların sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu belirterek, “Enflasyonist bir ortamda vatandaşlarımız geçim sıkıntısı çekiyor. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Eğitimden sağlığa, beslenmeden barınmaya kadar Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin, öğrencilerimizin, emeklimizin, engelli kardeşlerimizin her anında yanında olmaya, onların yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz.”dedi.