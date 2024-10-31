Kocaeli'de İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evlerinden faydalanan İzmitli Çınarlara ev kazalarından korunmak üzere seminer programı düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evleri, bilgilendirici eğitimler ve seminerlere devam ediyor.

Bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanı Tan Küçükbalkan ve İzmit Belediyesi İş Yeri Hekimi Aycan Canumut Ev Kazaları konulu seminer verdi.

İş Güvenliği Uzmanı Tan Küçükbalkan ve İş Yeri Hekimi Aycan Canumut, Asırlık Çınar Evi sakinlerine yaş alma döneminde evlerimizde ve diğer yaşam alanlarımızda başımıza gelebilecek olası kazalar hakkında bilgi verdi. Katılımcılar düşme, çarpmalar, kesikler, yabancı cisimlerle boğulma, tıkanma, zehirlenme, yanıklar ve elektrik çarpması gibi konularda yapılacak tedavi ve tıbbi bilgilerle bilgilendirdiler.