Muğla Büyükşehir Belediyesinin 3058 personelini ilgilendiren ek protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından imzalandı ve 2023 yılı içinde yüzde 71.12 zam oranına ulaştı. Protokolle en düşük maaş 17 bin 439 TL’ye, en yüksek maaş ise 24 bin 298 TL’ye yükseldi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de yaşanan ekonomik problemler, yapılan zamlar sonrası alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı yüzünden Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında açıklanan asgari ücret zammını yeterli bulmamışve Mayıs ayında yapılan ek iyileştirme ile birlikte bu zamma ek yüzde 37 artış yaparak 2023 yılı içerisinde de personele toplam yüzde 71.12 oranında zam yapmış oldu.

Ek protokol Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binasında Osman Gürün’ün ev sahipliğinde imzalandı.

Protokol törenine Başkan Gürün’ün yanı sıra DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Yücel Avcı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda işçi katıldı.

BÜYÜKŞEHİRDEN 2023 YILINDA İŞÇİYE YÜZDE 71.12 ZAM

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Ocak ayında MUBEP personeline Yüzde 56,61 zam yapmıştı. Mayıs ayına gelindiğinde ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar, hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 15.82 ara zam yaptı. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34 zammı da yeterli bulmayan Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayında yapılan ek iyileştirme ile birlikte bu zamma ek yüzde 37 artış yaparak 2023 yılı içerisinde de personele toplam yüzde 71.12 oranında zam yapmış oldu. Bu zamlardan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 17 bin 439 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi’nde sadece 137 personel 17 Bin 439 TL’lik maaşı alırken,2415 personel 17 bin 600- 20 bin TL arasında, 506 kişi ise 20 bin-24 bin 298 TL arasında maaş alacak.

DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan Protokol nedeniyle sendika olarak çok mutlu olduklarını vurgularken Başkan Dr. Osman Gürün’ün her zaman olduğu gibi yine gerekeni yaptığını söyledi. Çalışkan ayrıca ücret artışının ülke şartlarına göre daha iyi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bir aile olduklarını ve bu ailenin reisi olarak evlatlarının en iyi kazancı sağlamaları için çalıştıklarını ve maaşlara önemli bir zam yaptıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Biz burada bir aile olarak Muğla’ya hizmet etmek için çalışıyoruz. Bende bu ailenin reisi olarak evlatlarımın en iyi kazancı sağlamaları geçimlerini en iyi şekilde idame ettirebilmeleri adına çabalıyorum. Ülkemizdeki ekonomik koşullara baktığımızda sürdürülebilir bir sistem olmadığını görüyoruz. Vergilendirme, kimden ne kadar vergi alınması konusu, üretim ve istikrar gibi konularda büyük eksiklerimiz var. Ülkemizde enflasyonun düşmesi ve ekonomik istikrarın biran önce sağlanması gerekiyor. Biz en düşük maaşı 17 bin 439 TL’ye yükseltiyoruz. Ancak bu sadece 137 kişinin maaşı asıl daha yüksek bir kısım ise 17600 ve 20 Bin TL arasında maaş alacak. En yükse maaşımız ise 24 bin 300 TL oldu. Yeni yılda işçilerimiz için yeni bir düzenleme daha yapacağız ve bütçemiz doğrultusunda en iyi maaşı vermek için çabalayacağız” dedi.