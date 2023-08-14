Osmangazi Belediyesi, Bursa Ovası üzerinde imara uygun olmayan şekilde inşa edilen yapıları yıkarak, verimli toprakların yeniden tarımsal faaliyetlere kazandırılmasını sağlıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın göreve geldiği 2009 yılından bu yana 2 bin 116 kaçak yapı yıkılarak, hem ilçedeki çarpık kentleşmenin önüne geçildi hem de tarım arazileri koruma altına alındı.

Osmangazi Belediyesi, imara aykırı yapılara karşı ortaya koyduğu mücadele ile tarım arazilerinin kaçak yapılar ile talan edilmesine müsaade etmiyor. Verimli tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapıların tespitini yapan Osmangazi Belediyesi, bu yapıları birer birer yıkılarak verimli toprakların korunması sağlanıyor. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın göreve başladığı 2009 yılından günümüze kadar 2 bin 116 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kent merkezinden kırsal bölgelere kadar ilçenin dört bir yanındaki kaçak yapıların tespitinin yapılıp yıkılmasıyla birlikte, ilçedeki çarpık yapılaşmanın da önüne geçildi.

Osmangazi Belediyesi, son dönemde özellikle tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıları mercek altında tutuyor. Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası üzerine inşa edilen ruhsatsız yapıları tek tek tespit eden belediye ekipleri, imara aykırı yapıları yıkarak, her bir santimetresi dahi kıymetli olan arazileri, yeniden tarımsal faaliyete kazandırıyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak İsmetiye Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bir depoyu yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yerle bir edildi. Bunun gibi onlarca kaçak yapıyı yıkarak koruma altına alan Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları ilçede tarım ve çevre bilincinin öne çıkarılması adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 2009 yılında göreve gelmesiyle birlikte Osmangazi Belediyesi’nin kaçak yapılaşmaya karşı olan mücadelesi de hız kazandı. Tüm Osmangazililerin hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya asla taviz vermediklerinin altını çizen Başkan Dündar, "Çarpık kentleşme kentimizin ve ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Özellikle tarım arazilerine yapılan yapılar, sadece Bursalıların veya Osmangazililerin değil, tüm Türk halkının hakkına yapılan bir gasptır. Her bir santimetresi dahi kıymetli olan tarım arazilerimizi korumak, bizlerin halkımıza karşı olan sorumluluğumuzdur. Tarım arazilerimizin kaçak yapılaşmaya kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.