Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıl Keçisi projesi kapsamında Bodrum, Seydikemer ve Milas’takikadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı yapılacak. Bu ilçelerdeki kırsal mahallerdeki kadın üreticilerden başvurular alınmaya başlandı.MUĞLA (İGFA) - Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor.

Bugüne kadar Muğla’nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer’de kıl keçisi dağıtımı için başvuruları başlattı.

KIL KEÇİSİ PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde kıl keçisi dağıtacak. Üç ilçede dağıtılacak olan kıl keçileri için başvuru şartları belirlendi: