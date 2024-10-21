Muğla’nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına Büyükşehir Belediyesi 217 araç ve 408 personelle müdahalede etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Yangından etkilenen vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.MUĞLA (İGFA) - Orman yangınları konusunda Türkiye’nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla’da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Dalaman Taşbaşı’nda yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale ederken, Turnalı mevkiinde soğutma çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelinde mobil ikram aracı ile su, çay, kahve, çorba ve yemek dağıtımında bulundu.

Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yanında olacaklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Orman yangınları konusunda hassas olan coğrafyamızda ne yazık ki yine ciğerlerimiz yandı. Özellikle Turnalı, Kıran bölgesinde bal ormanları dediğimiz alanda yangın rüzgarın da etkisiyle 4 gün sürdü. Yangının ilk gününden itibaren İtfaiye, MUSKİ, sağlık, fen işleri gibi tüm ekiplerimiz sahadaydı. Tüm gücümüzle yangınla mücadele etmek için sahadaydık. Yangınla canla başla mücadele eden tüm ekiplere, tankerlerle desteğe gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangın sonrası da vatandaşlarımızın yanında olmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Muğlamıza geçmiş olsun diyor, yangın konusunda tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum.” dedi.