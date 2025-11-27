İnegöl’e bağlı kırsal Sulhiye mahallesinde 42 dönüm arazi üzerinde yapımı tamamlanan 1000 metrekare brüt, 700 metrekare net kapalı alana sahip olan çiftlik evi, bir emlak firması tarafından satışa konuldu.

9 odası bulunan 2 katlı evde; 2 salon, 4 banyo, sauna, açık havuz, şömine, geniş veranda ve teraslar yer alıyor. 2 villa ve müştemilattan oluşan çiftlik evinde, kümes hayvanları için de özel bir bölüm bulunuyor.

İnegöl’ün doğa olarak en temiz bölgelerinden birinde yapımı tamamlanan lüks çiftlik evinde dikili çeşitli meyve ağaçları yer alıyor.

Şu an hali hazırda satıştaki en pahalı mülk olan çiftlik evinin, İstanbullu bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi.

Doğayla bütünleşen iç tasarımı, mimarisi ve özel mobilyaları ile dikkat çeken çiftlik evi, kat kaloriferi ve şömineyle ısıtılıyor.

4 mevsim konforu en üst seviye tutan ultra lüks çiftlik evi şimdi yeni sahibi bekliyor.