Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde bugüne kadar vatandaşlara daha geniş bir alanda ulaşım hizmeti sağlayabilmek için 2 bin 912 yeni durak yaparak hizmete sundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde 13 ilçede ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ana arterler ve kırsal yollarda vatandaşların ulaşım hizmetinden yararlanması için durak kabini imalatına ve durak temizliklerine devam ediyor.

2014 yılından beri il genelinde 2 bin 912 durak kabini yapan Büyükşehir Belediyesi toplam 4 bin 747 durak kabininde gerekli çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi duraklarda bakım, kabin etrafındaki otların temizliği, çöp temizliği, cam temizliği, izinsiz asılan afişlerin sökme işlemi, yapışkan temizlikleri yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda il genelinde montajını tamamladığı 2 bin 912 adet dört ayaklı, iki ayaklı, kırsal tipi duraklarda yer değişikliği, deforme durakların yenilenmesi, bakım onarım, temizlik, zemin düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.Ekipler ayrıca toplu taşıma güzergahı, nüfus yoğunluğu, yolcu sayımı, mülkiyet uygunluğu, trafik güvenliği açısından gelen talepleri teknik gerekçeleriyle birlikte arazi ve ofis çalışması kapsamında değerlendirmeler yaparak önümüzdeki günlerde yaklaşık 800 durağında uygun görülen konumlara montajlarını yapacak.