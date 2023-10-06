Muğla Büyükşehir Belediyesi “Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” semineri ve Cumhuriyet’in 100 yılına damga vurmuş 67 kadının fotoğraflarından oluşan sergi düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını Muğla’da farklı etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Muğla’nın ilk kadın Valisi Dr.LaleAytaman olan “Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” semineri ve sergisi düzenledi.

1991-1995 yılları arasında Muğla’da Türkiye’nin ilk kadın Valisi olarak görev yapan Lale Aytaman’ın onur konuğu olduğu seminerde Cumhuriyet ve Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi konusunda Prof.Dr. Birsen Talay Keşoğlu, Cumhuriyet ve Kadın, Kadın Çalışmalarındaki Paradigmalar konusunda Doç.Dr.Sevgi Uçan Çubukçu, Cumhuriyet Dönemi Kadın Kimliğinin Biçimlenmesinde Eğitimin Rolü konusunda Doç.Dr.Aynur Soydan moderatör Kütüphaneci Emine Hatun Gür ile katılımcıları bilgilendirdi. Seminere Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kadın Genel Başkan Yardımcısı, 2007 yılında Avrupa‘nın başarılı kadın sendikacısı seçilen, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü nedeniyle 75 kadından biri olan, sendikacı, yazar, aktivist, kadın hakları savunucusu Yaşar Seyman’da seminere katılanlar arasındaydı.

LALE AYTAMAN; “MUĞLA’YA BOŞUNA GADIN MUĞLA DEMEMİŞLER”

“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinin onur konuğu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Muğla’nın ilk kadın valisi Dr. Lale Aytaman seminerde yaptığı konuşmada bundan tam 32 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek kadın valisinin 48.hükümet döneminde Muğla’ya atandığını, Muğla’ya neden Gadın Muğla dendiğinin bu suretle daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Lale Aytaman; “Muğla’ya ayak bastığımdan beri çok duygu yüklüyüm. Büyükşehir Belediye’mizin Cumhuriyeti’mizin 100.yılında düzenlediği çok anlamlı “Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” semineri ve sergisi için bir aradayız. Sizleri tarih sayfalarında biraz geriye götürmek istiyorum. Yıl 1991 bundan tam 32 yıl önceydi. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 1923 yılından da 68 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti 48.hükümeti ilk kadın valiyi Muğla’ya atadı. Kadınlar için çok önemli bir cam tavan kırılıyor, o günlere kadar gerçekleşmemiş mülki idarenin en yüksek makamına bir kadın vali oturtuluyordu. Cumhuriyet devrimleri ile sağlanan kadın erkek eşitliği böylece mülkü idarede de sağlanmış oluyordu. Türkiye’nin ilk ve tek kadın valisi Muğla’daydı. Galiba Muğla’ya boşuna “Gadın Muğla” dememişler” dedi.

Bir şairin sözleriyle konuşmasına devam eden Dr. Lale Aytaman; “Orası doğası, halkı, kültürü ve bütün dokusu ile içinizi öyle sarar ki oradan bir daha kopamazsınız, gitseniz de gider gider geri gelirsiniz. Ben bunu bütün Türkiyem için, çok uzun yıllar yurt dışında görev ve tahsil için bulunmuş biri olarak söylemek istiyorum. Bu topraklar beni daima çekmiştir. Ama Muğla özellikle çekiyor. Yüreğim hep Muğla için atıyor. Böyle güzellikler, değerler, insanı ile Muğla’yı gönlümden çıkarmak mümkün değil. Burada çok sevdiğim dostlarımla beraberim, o kadar büyük mutluluk duydum ki sanki 1991 yılında ilk kadın vali olarak atanmışım Muğla’ya geliyorum gibi heyecanlıyım. Cumhuriyeti’mizin 100.yılında Büyükşehir Belediye’mizin düzenlediği bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi yürekten selamlıyor, GadınMuğlamız var olsun, kadın erkek birlikte var olalım.” dedi.

“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ana aktörün kadınlar ve onların yetiştireceği fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerin olacağını söyledi ve Muğla’nın Atatürk devrimleri yolunda ikinci yüzyılda da üzerine düşeceğini yapacağını belirtti.

“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinden sonra Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivleri kullanılarak hazırlanan İoanna Kuçuradi, Afife Jale, Semiha Es, Suna Korat, Sabiha Gökçen ve Türkan Saylan gibi Cumhuriyete iz bırakan 100 kadının fotoğraflarından oluşan, danışmanlığını Prof.Dr.ZehraToska’nın yaptığı, Doç.Dr.Sevgi Uçan ve Hülya İskender’in içerik küratörü olduğu serginin açılışı yapıldı.