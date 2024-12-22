Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere havalanan ambulans helikopter, kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak kaza yaptı. Kazada, helikopterde bulunan iki pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Olayın ardından itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Helikopter kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Helikopter kalkış esnasında hastanemizin 4. katına çarpıyor. 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor." dedi.