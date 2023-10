Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de de 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı.

Program Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Atatürk anıtına İnegöl Muhtarlar Derneğinin Çelengi sunuldu. Sunumun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip yaptı.



Garip, “Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım kıymetli Protokol ve Değerli Muhtarlarımız 19 Ekim Muhtarlar Günü programına hepiniz hoşgeldiniz. Muhtarlık müessesesi 1829’dan günümüze bu topraklarda Aziz Milletimize hizmetini sürdürmektedir. Genel ve yerel sorunların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık müessesesi Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtar kelime anlamıyla Türk toplumunun tarihsel-geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle; söz sahibi, seçilmiş kişi anlamı da taşımaktadır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan köy ve mahalle Muhtarlıklarımız Vatandaşın ilk Devlet ve hizmet kapısıdır! Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Muhtar Demokrasinin temel taşıdır!" sözüyle Muhtarlarımızın Türk Demokrasisinde ki önemini ifade etmiştir!”



“Muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim gününün 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile ‘’Muhtarlar Günü’’ olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Günümüzde Muhtarların her ne kadar yetkileri kısıtlanmış da olsa halen hizmet anlamında etkin rol oynamaktadır! Geçtiğimiz yıllarda Muhtarlarımızın özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır. Teknolojik çağa geçilerek hizmet talebi ulaşımı güçlendirilmiş, İçişleri Bakanlığımız tarafından "Muhtar Bilgi Sistemi" adı altında her talebin yapılabileceği bir sistem kurulmuştur. Geçtiğimiz yıl 19 Ekim Muhtarlar gününde Ankara'da Muhtarlarımızın konaklanması için "Muhtar Evi" açılışı yapılmış olup İnegöl Muhtarları olarak katılım sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın da Muhtarlarımıza verdiği önemi şu sözlerle belirtmek isterim "Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, Muhtarlarımızı memnun eden beni de memnun eder. Her Muhtar Mahallesinin Cumhurbaşkanıdır!" Sözlerime son verirken bu güzel programı hazırlamakta bizlere yardımcı olan Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Bürokratlarımıza ve bu günün şerefi Muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş Muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Geçmişten günümüze görev yapan Muhtarlarımızın tekrardan 19 Ekim Gününü kutluyor herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından İlçe Protokolü, İnegöl Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarların gününü kutladı.