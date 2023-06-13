İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip yaptığı açıklamada, “100. yılında söz edilen 100 il projesinde İnegöl olarak olmaktan onur ve gurur duyacağız! Ortak paydamız olan vatanımızın ve demokrasimizin temel taşları olarak biz muhtarlar İnegöl'ümüzün hak ettiği değer olan il olması var gücümüzle çalışmaya hazırız” dedi.

Başkan Oktay Garip, “İl olsun. Değerli hemşehrilerimiz, bizler mahallelerimizde sizleri temsil ederek güzel şehrimiz İnegöl'ümüz için bugün buradayız. Asırlardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bugün ülkemizin her şehrinden, balkanlardan, orta Asya’dan, Kafkaslardan kısacası kalbi bu şehirde atan her soydaşımız ile bu şehirde yaşamakta bu şehrin nimetlerinden faydalanmaktayız. Şehrimizin kendi sınırlarını aşarak bir çok alanda marka şehri olduğu apaçık ortadadır. Gerek nüfusuyla gerek ekonomisiyle gerekse markalarıyla ülkemizin güzide şehri olan İnegöl'ün güvenlik, sağlık, sosyal yaşam ve bir çok alanda büyük hizmetleri hak etmektedir. Bugün cumhuriyetimizin 100. yılında söz edilen 100 il projesinde İnegöl olarak olmaktan onur ve gurur duyacağız! Ortak paydamız olan vatanımızın ve demokrasimizin temel taşları olarak biz muhtarlar İnegöl'ümüzün hak ettiği değer olan il olması var gücümüzle çalışmaya hazırız!

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