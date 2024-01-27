Yeni yıla gelmesiyle beraber Ocak ayında 17 milyon emekli, zamlı maaşlarını almaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve 4C statüsündeki emeklilere, enflasyon zammının da eklendiği güncel maaşlar hesaplarına yattı. Fakat emekliler arasında zam farkı ödemelerinin hala hesaplarına yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Bunun üzerine emeklilerin zam farkı ödemeleri için bir takvim belirlendi.

Emeklilerin maaşlarına, Ocak 2024 zammı ile birlikte yüzde 49,25'lik ilave zam, daha maaşlara yansımadı. Emekliler, bu ilave zam farklarını da bekliyor.

Bu sene yalnız emekli sandığı emeklileri değil, tüm emeklilere ek ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlar tarafından belirlenen takvim de merakla bekleniyor.

EK ZAM FARKI NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat'ın ilk haftasında emeklilere ek zam farkı ödenecek. Ocak 2024 emekli zammı sonunda belli oldu ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları memur emeklilerine eşitlendi, tüm emeklilere de yüzde 29,25 zam yapıldı.

Dün TBMM'de, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam kabul edildi ve onaylandı. Şimdi ise bütün gözler, zam farkı ödemelerine çevrilmiş durumda.

Emekliler, yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlarken ilave zam ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Emekliler bu sebeple zam farkını da alacaklar. Zam farkının en geç şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 28 OCAK’TA TAMAMLANACAK

Emekliler, yeni yılın ilk zamlı maaşlarını almaya başladı. Enflasyon zammı ile beraber emekli sandığı emeklilerinin maaşlarının ödenmesinin ardındaan şimdi sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlı maaş ödemeleri Ocak'ın 28'inde tamamlanmış olacak.

PROMOSYON ÖDEMELERİ DE DEVAM EDİYOR

Şubat ayına geçmeden emeklilere üç farklı ödeme daha yapılacak. Bankalar tarafından yapılan bir ödeme de dikkat çekiyor. Emeklilere sağlanan promosyonlarda ise önemli gelişmeler yaşanırken bankalar, promosyon miktarına zam yaptı ve 15 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu zamandan önce başvuran ve seçtikleri bankaya 3 yıl süreli taahhüt sözleşmesi imzalayan emekliler, şubat ayıne girmeden promosyon almaya hak kazanacak.